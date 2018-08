Profoto A1 Duo Kit - nowy zestaw z najmniejszymi na świecie lampami studyjnymi

Profoto A1 Duo Kit to nowy zestaw, stworzony z myślą o tych fotografach, którzy chcą wejść na wyższy poziom tej sztuki i maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje korzystanie z więcej niż jednego źródła światła podczas sesji. Nowością jest Profoto A1 Duo Kit, w skład którego wchodzą dwie lampy A1 oraz akcesoria pozwalające na swobodne kształtowanie światła.

Profoto A1 to najmniejsza na świecie lampa studyjna – kompaktowa, bezprzewodowa i zawsze błyskawicznie gotowa do pracy. Jej okrągła głowica zapewnia światło, które jest zarówno naturalne, jak i piękne z delikatnym miękkim rozproszeniem (znacznie bardziej łagodne i naturalne niż to zapewniane przez klasyczne speedlighty z prostokątnymi głowicami). Jest niesamowicie łatwa w obsłudze, oferuje też super szybkie ładowanie i długo działającą baterią – jej atutami są m.in. miękkie, płynne i naturalne rozproszenie światła, obsługa TTL i HSS, inteligentne, magnetyczne mocowanie modyfikatorów światła, zintegrowane światło pilotujące LED, wbudowany nadajnik/odbiornik Air Remote sterujący innymi lampami Profoto, czy wbudowany motor-zoom z ręczną kontrolą.