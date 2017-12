Profoto Air Remote TTL-F dla aparatów Fujifilm

Profoto Air Remote TTL-F to mały, bezprzewodowy nadajnik radiowy, który może być podłączony bezpośrednio do aparatów Fujifilm i służyć jako kontroler do zdalnego wyzwalania lamp Profoto A1, B1,B1X, B2, D2 oraz generatora Pro-10. Niniejsza wersja jest kompatybilna z systemem TTL, co oznacza, że praca z lampą będzie komfortowa nawet podczas dynamicznie zmieniających się warunków oświetleniowych. Natomiast HSS pozwala na synchronizację z bardzo krótkimi czasami otwarcia migawki.

