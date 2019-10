Profoto C1 i C1 Plus - pierwsze studyjne lampy błyskowe do smartfonów

Profoto zaprezentowało nowe modele lamp błyskowych C1 i C1 Plus. Te małe, kompaktowe modele zostały stworzone z myślą o wykorzystaniu ich podczas fotografowania urządzeniami mobilnymi. Według zapewnień producenta mają to być pierwsze lampy studyjne dla smartfonów.



Kieszonkowe lampy błyskowe Profoto C1 i C1 Plus łączą się ze smartfonem za pośrednictwem aplikacji Profoto Camera. Jak podkreśla producent "profesjonalne zdjęcia mają być dostępne za pośrednictwem jednego kliknięcia". Pracę z lampą mają ułatwiać także jej rozmiary i waga. Sprzęt mieści się w dłoniach i oba modele ważą niecałe pół kilograma (dokładnie 349,3 g i 471,1 g odpowiednio dla C1 i C1 Plus).

