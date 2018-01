Projekt długoterminowy w fotografii oraz zarządzanie barwą w fotografii i fotograficzny druk atramentowy

Radzyński Ośrodek Kultury i Okręg Lubelski ZPAF zapraszają na bezpłatne warsztaty fotograficzne. W programie wykład Jakuba Szymańskiego pt. "Projekt długoterminowy w fotografii" oraz szkolenie, które poprowadzi Szymon Aksienionek z firmy Medikon. Podczas szkolenia "Zarządzanie barwą w fotografii i fotograficzny druk atramentowy" uczestnicy dowiedzą się, jak w praktyce, mając do dyspozycji zaawansowaną atramentową drukarkę fotograficzną, papier fotograficzny, monitor graficzny i urządzenia do kalibracji, zorganizować stanowisko pracy z fotografią cyfrową umożliwiające przepływ pracy zgodny z zasadami zarządzania barwą i poprawnie przygotować do druku oraz wydrukować zdjęcie z użyciem profili ICC.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Trzynastego stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w Radzyńskim Ośrodku Kultury w sali kameralnej nr 13, przy ul. Jana Pawła II 4 w Radzyniu Podlaskim, odbędą się: wykład Jakuba Szymańskiego pt. "Projekt długoterminowy w fotografii" oraz szkolenie, które poprowadzi Szymon Aksienionek z firmy Medikon.