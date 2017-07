Projekt fotograficzny "Poza Czasem" Bartosza Głowackiego

Projekt fotograficzny "Poza Czasem" bawi się toposem twórcy, kreatora - który tworzy coś z niczego, bawi się procesem tworzenia opisu przebiegu akcji, narracji, fabuły. Postacie wymyślone tworzą wymyślone postacie, kreacja odbywa się w kreacji, świat przedstawiony okazuje się tylko wytworem czyjejś wyobraźni… i od wyobraźni widza zależy na które elementy tego świata zwróci uwagę i ile dostrzeże między nimi połączeń. Postanowiliśmy wspólnie z aktorkami i aktorami oraz stylistką i charakteryzatorkami uczestniczącymi w projekcie stworzyć galerię postaci - ale jak najmniej sugerować widzowi ich historie, wyobraźnia niech napędza wyobraźnię

"Nie zależy nam - mówił on - na tworach o długim oddechu, na istotach na daleką metę. Nasze kreatury nie będą bohaterami romansów w wielu tomach. Ich role będą krótkie, lapidarne, ich charaktery - bez dalszych planów. Często dla jednego gestu, dla jednego słowa podejmiemy się trudu powołania ich do życia na tę jedną chwilę. "

