Projekt Nimbus – oparty na Lightroomie edytor zdjęć online

Odkąd tzw. kontrolowane przecieki stały się powszechnie akceptowaną formą strategii marketingowej, trudno ocenić, czy "przypadkowe" ujawnienie pewnych szczegółów na temat produktu lub projektu było naprawdę niezamierzone. Jednak to, co stało się przed kilkoma dniami z usługą Creative Cloud firmy Adobe faktycznie wygląda na czyjąś zabawną pomyłkę. Pomyłkę, w wyniku której pewna liczba zupełnie przypadkowych osób uzyskała na krótki czas dostęp do zamkniętej wersji projektu Nimbus. Pierwsze wrażenia są korzystne – "przeglądarkowy Lightroom", czyli niedestrukcyjny edytor zdjęć działający online zapowiada się interesująco.

Adobe coraz intensywniej koncentruje swoje działania na rozwoju oprogramowania i usług działających z wykorzystaniem chmur obliczeniowych i danych przechowywanych w Sieci. Projekt Nimbus, do którego wersji rozwojowej nieoczekiwanie uzyskała dostęp grupa użytkowników usługi Adobe Creative Cloud jest tego świetnym przykładem. O całej sprawie poinformował francuski serwis MacGeneration, do którego trafiły zrzuty ekranowe wykonane przez jednego z takich szczęśliwców, zanim Adobe naprawiło swoją pomyłkę i zablokowało dostęp do aplikacji.