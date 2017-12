Projekt Singularity – osobliwe i nietypowe zdjęcia drapaczy chmur Floriana Muellera

Fotografując efektowną architekturę na ogół staramy się pokazać ją w sposób okazały, akcentując detale, cechy charakterystyczne i osadzenie w otoczeniu. Najczęściej oznacza to mniej lub bardziej udane próby uchwycenia danego budynku w całości. Jednak są i tacy twórcy, którzy do tego tematu podchodzą zupełnie inaczej. Najlepszym tego przykładem jest niemiecki fotograf Florian Mueller, którego projekt zatytułowany „Singularity” jest jednym z ciekawszych sposobów ukazywania wieżowców, jaki mieliśmy okazję oglądać. Musimy przyznać, że te minimalistyczne kompozycje są czymś, co w dziwny sposób uspokaja wzrok w przeładowanej obrazami rzeczywistości, z jaką stykamy się na co dzień.

Dla pochodzącego z Niemiec fotografa Floriana Muellera architektura ma bardzo wiele obliczy. Potrafi uchwycić piękno budowli w sposób, który moglibyśmy uznać za klasyczny, ale jego prawdziwą specjalnością są minimalistyczne, rzec by można "intymne" portrety wysokich budynków. Tym właśnie jest Projekt Singularity, które to słowo na język polski przetłumaczyć można jako "osobliwość".