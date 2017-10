Promocja małych i średnich przedsiębiorstw - czy warto postawić na filmy reklamowe?

Małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują intensywnej promocji, zwłaszcza w początkowej fazie swojego funkcjonowania. Prowadzisz działalność gospodarczą i zastanawiasz się, w jaki sposób dotrzeć do szerokiego grona klientów? Zainwestuj w profesjonalnie przygotowany film reklamowy, który stanowi przyszłość dla sektora MŚP. Jak można go wykorzystać do promowania usług i produktów?

Starannie zaplanowana kampania wideo

Filmy reklamowe mają olbrzymi potencjał i świetnie nadają się do poszerzania zasięgów współczesnych firm. Statystyki wskazują, że nawet połowa internautów codziennie ogląda w sieci treści wideo, a jak widać na przykładzie viralowo rozprzestrzeniających się filmów, często nawet przypadkiem można stworzyć produkcję, która przyciągnie uwagę setek tysięcy odbiorców.

Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw nie mogą jednak zdać się na przypadek – działania reklamowe powinny być przecież dokładnie zaplanowane i skrupulatnie przeprowadzone. Dlaczego warto wykorzystać potencjał treści wideo do promowania produktów i usług? Przede wszystkim ze względu na specyfikę treści wideo, które same w sobie oddziałują na emocje odbiorców i skutecznie zachęcają ich do wykonania określonej czynności. Najczęściej jest to kliknięcie w linki, dokonanie zakupu lub zapisanie się do newslettera.

Diabeł tkwi w szczegółach

W sieci codziennie zamieszcza się tysiące treści wideo, a nowe formy marketingu stają się coraz bardziej popularne. Co zrobić, żeby wyróżnić się na tle wielu przedsiębiorstw? Jak wysunąć się na pozycję lidera w swojej branży? Najlepiej po prostu zdać się na usługi profesjonalistów, takich jak np. TERISTON FILMS . Firma zrealizowała już wiele kampanii dla równych marek, między innymi Orlen, Media Expert, Volkswagen, Yamaha, czy innych, znanych przedsiębiorstw. W swojej pracy stawia na niebanalne pomysły, ciekawe scenariusze, dynamiczny montaż oraz wykorzystanie zaawansowanych technicznie urządzeń do filmowania (profesjonalne kamery, lustrzanki, drony, stabilizatory, slidery). Wszystko to razem daje niesamowite efekty – przykuwa uwagę, zachęca do zapoznania się z ofertą firmy i tym samym podnosi wyniki sprzedażowe.

Sprawdź garść inspiracji

Po profesjonalne filmy reklamowe coraz częściej zgłaszają się przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą wykorzystać potencjał wideo marketingu do promowania własnych produktów oraz usług. Produkcje filmowe zamawiają między innymi szkoły tańca, siłownie, autoryzowane salony samochodowe, hotele, restauracje, agencje pośrednictwa nieruchomości, kluby sportowe oraz wiele innych podmiotów, zainteresowanych promocją działalności w szerszym gronie odbiorców. W tworzeniu filmów reklamowych coraz częściej wykorzystuje się drony, które zapewniają zapierające dech w piersiach ujęcia z powietrza – mogą one stanowić znakomite uzupełnienie klasycznych ujęć, wykonywanych z ziemi. Chcesz zainwestować w promocję firmy? Zaufaj profesjonalistom, którzy przygotują dla Ciebie skuteczną kampanię wideo!