Jestem Zatrzymanym Wspomnieniem - nowa promocja Nikon cashback

Startuje nowa akcja firmy Nikon „Jestem Zatrzymanym Wspomnieniem”, będąca doskonałą okazją do nabycia produktów marki. Promocyjny asortyment będzie dostępny od 15 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 września 2018 r.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Co należy zrobić, aby wziąć udział i uzyskać zwrot pieniędzy w promocji Nikon cashback? Zasady są bardzo proste. Wystarczy zdecydować się na zakup produktu objętego promocją, a następnie wysłać zgłoszenie pocztą tradycyjną lub poprzez stronę nikon.pl/promocje. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone: kupon promocyjny, kopie dowodu dokonania zakupu, kopie karty gwarancyjnej oraz jeżeli produkt został zakupiony w sklepie internetowym, potwierdzenie przyjęcia zamówienia dotyczące zakupu produktu do realizacji.