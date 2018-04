Proszę, nie uśmiechaj się – ponadczasowe zdjęcia Franka Horvata

Kobiety nie są ofiarami ani trofeami. Zawsze wolałem towarzystwo kobiet, zwłaszcza na fotografiach, ale zaloty nigdy nie były w moim stylu” – mówi 89-letni Frank Horvat w rozmowie telefonicznej ze swojego paryskiego studia w ramach komentarza do pojawiających się na rynku fotografii mody licznych oskarżeń o molestowanie. Horvat uważany jest za pioniera fotografii mody, odznaczał się wyjątkową wrażliwością na kobiece piękno, potrafił też pokazać suknię jak dzieło sztuki. Zaczynał od fotoreportażu.

Frank Horvat urodził się w 1928 roku w miejscowości Abbazia. Wtedy miasteczko leżało w granicach Włoch, dziś jest częścią Chorwacji. Aparat fotograficzny wziął do ręki pierwszy raz, gdy miał 15 lat. Zdobył go, oddając w zamian swoją pokaźną kolekcję znaczków. Działo się to w czasie II wojny światowej, którą Horvat spędził w Szwajcarii. Po wojnie poszedł na studia. Uczył się w Mediolanie, a żeby się utrzymać, zaczął współpracować najpierw z firmami reklamowymi, później z włoskimi magazynami, robiąc dla nich zdjęcia do publikacji. Już wtedy fotografia była jego codziennością.