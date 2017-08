Przedłużyliśmy termin nadsyłania zdjęć na konkurs fotografii kulinarnej

Do 30 września 2017 roku Przedłużyliśmy termin nadsyłania zdjęć na konkurs fotografii kulinarnej "Od Kuchni". Gotowanie jest sztuką, jest zajęciem twórczym, efekty jednak są nietrwałe, dlatego coraz częściej chcemy jak najlepiej fotografować i dzielić się z innymi tym, co przygotowujemy w naszej kuchni. Serwis SwiatObrazu.pl wraz z wiodącymi producentami sprzętu dla fotografów: markami Eizo, Epson i Synology, zaprasza do udziału w konkursie fotografii kulinarnej.

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl