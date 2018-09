Przetestuj aparaty Sony-E z obiektywami SIGMA

Profesjonalny sklep sprzętu foto-video Beiks w Warszawie oraz K-Consult dystrybutor marki SIGMA, zapraszają na bezpłatną prezentację oraz testy pełnoklatkowych aparatów i obiektywów systemu Sony E. Na spotkaniu dostępna będzie pełna gama najnowszych obiektywów marki SIGMA Sony-E oraz aparaty Sony z serii A7 III, A7R III i A9 z obiektywami G Master. Najbliższe warsztaty w ramach SIGMA Sony-E Roadshow ruszają już w piątek 21 września w Warszawie.





Część warsztatowa wydarzenia odbędzie się w godzinach 17:00 – 21:00 w Centrum Konferencyjnym przy ulicy Bobrowieckiej 9. W programie przewidziano prezentację sprzętu fotograficznego marek SIGMA i Sony oraz sesję zdjęciową, podczas której sprawdzimy w praktyce możliwości i funkcje aparatów i obiektywów.

Bezlusterkowe aparaty Sony z serii A7 i A9 wyznaczyły nowy poziom wsparcia fotografa w jego codziennej pracy. Zapewniają wysoką jakość obrazu, niezawodny AF, w tym doskonały tryb Eye-AF, a także możliwość rejestracji do 20 zdjęć na sekundę. Dzięki rozbudowanym funkcjom video aparaty cieszą się także uznaniem w branży filmowej. Na spotkaniu w Warszawie przybliżymy i szerzej omówimy powyższe funkcje i możliwości. Dodatkowo uczestnicy będą mieli do swojej dyspozycji obiektywy Sony G Master oraz serię stałoogniskowych obiektywów SIGMA z linii Art: 14/1.8, 20, 24, 35, 50, 85/1.4, 135/1.8 oraz 70/2.8 MACRO. Dzięki ponadprzeciętnej jakości obrazu i świetnym wykonaniu obiektywy SIGMA z linii Art zyskały uznanie wśród zawodowych fotografów. Obecnie są produkowane także z mocowaniem Sony-E, a organizowane spotkanie będzie dobrą okazją do praktycznego sprawdzenia ich możliwości, zarówno w fotografowaniu, jak i videofilmowaniu.

Uczestnicy będą mieli do swojej dyspozycji trenerów marki Sony i Sigma, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania oraz udzielą praktycznych wskazówek dotyczących pracy z systemem Sony-E.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Na część warsztatową wymagana jest rejestracja, a zgłoszenia należy przesyłać na adres dariusz.kosior@beiks.pl. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona.

Dodatkowo, w dniu 21 września wszyscy odwiedzający warszawski sklep Beiks przy ul Bartyckiej, będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty zakupowej, obejmującej aparaty Sony A7III i A9 oraz obiektywy SIGMA z linii Art z mocowaniem E.

Współorganizatorami spotkania są firmy K-Consult – wyłączny dystrybutor marki SIGMA w Polsce, firma Sony oraz BEIKS.