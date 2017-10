Przez dziewięć lat fotografował te same osoby w drodze do pracy

Od 2007 roku do 2016 duński fotograf Peter Funch stał na południowym rogu 42.ulicy i alei Vanderbilt w Nowym Jorku pomiędzy 8:30 i 9:30, gdzie robił zdjęcia ludziom w drodze do pracy. "Pomysł powstał, kiedy pracowałem nad innym projektem - Babel Tales. Ludzie wychodzą ze stacji masami, całymi tysiącami, każdy podążając w innym, tylko sobie znanym kierunku" – wyjaśnia Peter. "Najpierw pojawiła się myśl, by znaleźć jakąś regularność w tym chaosie, później zaczęło zależeć mi na tym, by odkryć ich zachowania i rytuały w drodze od punktu a do punktu b".

