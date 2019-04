Przygotuj się zanim zaczniesz fotografować

Jak powiedział Ludwik Pasteur, "Szczęście sprzyja przygotowanym". Jeśli przygotujesz się, zanim zaczniesz fotografować, Twoje szanse na zrobienie wyjątkowych zdjęć znacznie wzrosną. Jeśli puścisz wodze wyobraźni, fotografia da Ci ogromne możliwości – masz do dyspozycji cały świat… i jeszcze więcej, znane i nieznane wszechświaty. To, jak się przygotujesz do pracy, zależy od tematu zdjęcia. Oto kilka ogólnych wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób możesz przeanalizować temat, by pomogło Ci to w zaplanowaniu sesji fotograficznej.

Przygotowanie się do sesji fotograficznej stało się o wiele prostsze, odkąd pojawił się Internet. Ale wciąż warto korzystać z narzędzi "starego typu". Ważna jest umiejętność czytania mapy i zdolność do wyobrażenia sobie miejsc, w których można zorganizować dobrą sesję. Nie zapominaj też o używaniu telefonu. W bezpośredniej rozmowie z drugim człowiekiem możesz zadać pytania o warunki panujące w danym miejscu, zakazy i możliwości, jeśli chodzi o robienie zdjęć. Możesz w ten sposób zdobyć informacje, jakich nie znajdziesz na stronach internetowych. Jeśli masz ustaloną lokalizację, dowiedz się jak najwięcej na temat ludzi, miejsc i rzeczy, jakie tam znajdziesz. Dokładnie przejrzyj mapy drogowe i topograficzne. Poznaj ukształtowanie terenu i rośliny charakterystyczne dla tego obszaru. Zapoznaj się z historią. Wynotuj wcześniej istotne obiekty, godziny, w jakich są dostępne (jeśli są otwarte dla osób z zewnątrz), a także to, co musisz zrobić, by móc się do nich dostać, jeśli znajdują się w rękach prywatnych. Ja sam, przygotowując się staram się także dowiedzieć, czy w danym miejscu wolno korzystać ze statywu – używam go podczas wykonywania większości ujęć, a w niektórych teoretycznie publicznych miejscach nie wolno go używać. Jeśli jest to konieczne, poproś specjalne zezwolenie. Reklama

Światło w fotografii Tak jak rzeźbiarz musi nauczyć się panowania nad kamieniem, z którego powstanie dzieło, tak fotograf musi umieć okiełznać światło. Jest ono najważniejsze w każdym z rodzajów fotografii, najbardziej wypływa na wymowę zdjęcia. Dzięki światłu obiekty mogą wydawać się ostre lub delikatne, błyszczące i wyraźne lub rozmyte i zmiękczone. Jeśli świadomie zaczniesz obserwować oświetlenie fotografowanych obiektów, szybko nauczysz się przewidywać, w jaki sposób wpływa ono na zdjęcie, a tym samym łatwiej Ci będzie wykorzystać zastane światło lub ustawić je samodzielnie. Jeśli Twoja sesja jest zależna od położenia ciał niebieskich, zapoznaj się z prognozami pogody i satelitarnymi mapami pogody. Sprawdź godziny oraz miejsca wschodu i zachodu słońca i księżyca, a także fazę księżyca. Może Ci w tym pomóc GPS, ale odpowiednie informacje możesz znaleźć także na stronach internetowych, takich jak strona Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, www.Imgw.pl. Jeśli robisz zdjęcia konkretnych okazów flory czy fauny, dowiedz się jak najwięcej na temat środowiska, zwyczajów i biologicznych uwarunkowań związanych motywem Twoich zdjęć. Gdy zacząłem fotografować kwiaty, zaopatrzyłem się w podręcznik do botaniki, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat rozmnażania się roślin. Zdobyta wiedza pomogła mi w tworzeniu zapadających w pamięć kompozycji z kwiatami w roli głównej. Jeśli fotografujesz ludzi, gdy tylko czas Ci na to pozwala, dowiedz się jak najwięcej na ich temat. W obecnych czasach większość ludzi jest w jakiś sposób obecna w sieci. Jeśli wiesz co nieco na temat motywacji, jakimi kierują się osoby, które zamierzasz fotografować, będziesz potrafił je bardziej zainteresować swoją pracą. Łatwiej Ci będzie także stworzyć interesujące portrety środowiskowe tych ludzi.

Autor: Harold Davis