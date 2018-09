I'm Back – cyfrowa przystawka do aparatów analogowych na film 35 mm

Pomysł cyfrowej przystawki do aparatów analogowych na film 35 mm pojawia się wśród entuzjastów fotografii dosyć często. Takie rozwiązanie jest już dosyć powszechnie stosowane z aparatami średnioformatowymi, jednakże mniejszy format nie doczekał się jeszcze sensownej propozycji. Szansą na to jest I'm Back, czyli przystawka która ma pozwalać na cyfrową rejestrację zdjęć wykonanych starymi aparatami na film.

Pierwsze doniesienia o I'm Back pojawiły się w październiku 2017 roku, jednakże wtedy nie doszło do zrealizowania pomysłu. Właśnie trwa drugie podejście do wprowadzenia produktu do seryjnej sprzedaży, a twórcy urządzenia prowadzą na Kickstarterze kampanię, mającą pomóc w sfinansowaniu przedsięwzięcia. I'm Back powstał z inicjatywy brazylijskiego fotografa i projektanta Samuela Mello Medeirosa.