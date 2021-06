Pszczele osobowości na zdumiewających makro portretach

Fotograf Josh Forwood specjalizuje się w rejestrowaniu świata przyrody - Na co dzień pracuje przy realizacji filmów dokumentalnych i jest operatorem drona, a w związku z pandemią Covid-19 tak jak większość świata utknął w swoim kraju - w Wielkiej Brytanii. Jednakże jak każdy ambitny twórca postanowił nie tracić czasu i przystąpił do realizacji nowego pomysłu, tam gdzie aktualnie przebywał. W efekcie powstały zdumiewające portrety pszczół, na których każdy z osobników ukazuje swoje indywidualne oblicze.



W swoim ogrodzie fotograf stworzył swoisty hotel dla pszczół. Dzięki temu pomógł populacji, która boryka się z problemem braku siedlisk. "Pszczoły to kluczowy gatunek, na którego egzystencji opierają się niezliczone gatunki roślin. Bez pszczół rośliny te by wymarły, a bez nich załamałaby się całe ekosystemy i ostatecznie katastrofa dotknęłaby człowieka" wyjaśnia Josh Forwood.

