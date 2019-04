Krajobraz z innej planety na zdjęciach przedstawiający White Sands w Nowym Meksyku

W południowym Nowym Meksyku znajduje się pustynia White Sands, która stanowi amerykański zabytek narodowy i cechuje się krajobrazem, jakby żywcem wyjętym z innej planety. Olśniewające białe wydmy roztaczają się wszędzie naokoło obserwatora i potrafią dezorientować. Fotograf Navid Baraty zafascynował się magią i tajemniczością tego krajobrazu i postanowił uchwycić ją na zdjęciach.



Fotograf ukazał tajemniczość pustyni White Sands zarówno za dnia, jak i w nocy. Początkowo zainspirował go kontrast pomiędzy błękitem nieba a bielą piasku. Jednocześnie zastanawiał się, jak zmieni się pejzaż o wschodzie i zachodzie Słońca. W konsekwencji tego odkrył, jak bardzo oświetlenie przekształca ten magiczny krajobraz i wpływa na wygląd oraz zabarwienie białego piasku. Na jego fotografiach pojawia się zatem nie tylko biel, ale również żółć i błękit o przeróżnych odcieniach.

