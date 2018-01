Pył pomiędzy soczewkami i inne usterki w drogich obiektywach Fujifilm

Pojawiające się ostatnimi czasy na różnych forach fotograficznych doniesienia dotyczące zanieczyszczeń znajdywanych przez użytkowników systemu Fujifilm G w nowozakupionych obiektywach są coraz bardziej niepokojące. Czy firma znana z ogromnej dbałości o poziom wykonania swojego sprzętu, zaskoczona niewiarygodnym sukcesem opracowanego przez siebie średnioformatowego aparatu bezlusterkowego nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu na obiektywy? Relacje niezależnych fotografów wydają się potwierdzać tę hipotezę.

Wiele wskazuje na to, że popyt na obiektywy z rodziny Fujifilm GF jest tak duży, że firma nie mogąc sprostać rosnącym zamówieniom robi coś w tej klasie sprzętu niedopuszczalnego: skraca procedury kontroli jakości, byle tylko przyspieszyć proces produkcyjny. Mówiąc krótko, firma stała się ofiarą własnego sukcesu i rozpoczęła bardzo ryzykowną grę mającą na celu utrzymać jej wizerunek w oczach klientów. Niestety wygląda na to, że może na tym znacznie więcej stracić niż zyskać i pierwsze tego sygnały już do nas dochodzą. A wszystko to z powodu zupełnie zwyczajnej tzw. klęski urodzaju.