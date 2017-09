QNAP TS-253B – test praktyczny systemu NAS dla domów i małych firm

Sieciowe magazyny danych w postaci małych urządzeń o eleganckiej stylistyce zdobywają serca zarówno wymagających amatorów fotografii i filmowania, jak i niezależnych profesjonalistów. Nic w tym dziwnego, skoro odznaczają się dobrymi parametrami, rozbudowaną funkcjonalnością oraz coraz częściej atrakcyjnym stosunkiem możliwości do ceny. Dzięki uprzejmości polskiego dystrybutora produktów firmy QNAP mieliśmy okazję przetestować kolejne urządzenie tego typu: zaawansowany model QNAP TS-253B. Zapraszamy do lektury.







Wygląd zewnętrzny, budowa, parametry

Polscy fotografowie, filmowcy, montażyści, retuszerzy, graficy i inni specjaliści zajmujący się zawodowo obróbką cyfrowego obrazu nie chcą już być "ludźmi od wszystkiego" i najlepiej widać to w wyposażeniu ich studiów i firm. Miejsce samodzielnie składanych komputerów-stacji roboczych już dawno zajęły tam markowe maszyny, a obecnie ten sam trend obserwuje się w architekturze sieciowej i osprzęcie. Szczególną popularnością cieszą się zaś małe wielofunkcyjne serwery NAS, które coraz częściej zastępują stare pecety pełniące rolę serwerów sieciowych, a nawet duże maszyny dedykowane. W naszym redakcyjnym laboratorium testowym gościliśmy już kilka takich maszyn różnych producentów, a teraz nadeszła kolej na nowy model i kolejnego producenta należącego do światowej czołówki w tej branży. Jest to dwudyskowy QNAP TS-253B, którego test praktyczny mamy przyjemność Wam zaprezentować.

Pożądane cechy zaawansowanego serwera NAS

Starania firm produkujących małe, uniwersalne serwery NAS (jakby nie było stosunkowo młodą gałąź osprzętu sieciowego) doprowadziły do ustalenia się pewnej listy właściwości cechujących tego typu urządzenie. Oprócz oczywistych – takich jak nacisk na bezpieczeństwo przechowywanych danych, duża pojemność, szybkość – mile widziane są uniwersalność (uzyskiwana najlepiej z pomocą dużej kolekcji aplikacji), prostota obsługi, wykorzystywanie technologii mobilnych oraz możliwość wykorzystywania serwera jako domowego centrum multimedialnego lub maszyny typu HTPC. W tym ostatnim przypadku ważna staje się też ładna stylistyka, jako że urządzenia tego typu często stoją w dobrze eksponowanych miejscach.



Grafika reklamująca nową linię serwerów QNAP TS-x53B z wyszczególnieniem najważniejszych zdaniem producenta cech tego sprzętu. Na zdjęciu prezentowany jest czterodyskowy model TS-453B. Premiera tej serii sprzętu miała miejsce pod koniec kwietnia 2017 r, tak więc jest mamy tu do czynienia z rynkową nowością.

W przypadku sprzętu bardziej zaawansowanego ważne stają się aspekty technologiczne: obecność takich technologii jak agregacja łącza (a zatem obecność dwóch gniazd Ethernet), możliwość fizycznej rozbudowy (pamięć, dodatkowe moduły) oraz to, czy i jak da się rozbudować przestrzeń dyskową w sytuacji, gdy wszystkie zatoki serwera są już zajęte.

Te właśnie i inne wymagania ma w założeniu spełniać nowa seria serwerów NAS firmy QNAP, będącej na rynku urządzeń sieciowych jednym z potentatów, nosząca zbiorczą nazwę: TS-x53B. Pod tym oznaczeniem kodowym kryją się obecnie trzy modele: dwu-, cztero- i sześciozatokowy. Na tle swojej bezpośredniej konkurencji wyróżniają się znacząco możliwościami rozbudowy oraz podłączania urządzeń zewnętrznych, a to m.in. dzięki obecności złącza PCI-e, a także portu USB 3.1 z wejściem typu C oraz wbudowanym czytnikiem kart pamięci SD. Producent reklamuje tę serię jako najbardziej elastyczne urządzenia w swojej klasie i ma ku temu spore podstawy. My jednak sprawdzimy, jak sprzęt ten spisuje się w konkretnej, interesującej nas branży – w warsztatach fotografów i filmowców.

QNAP TS-253B - przedstawienie bohatera naszego testu

Do testu użyczony został nam najmniejszy model z serii, czyli TS-253B i to jego dotyczyć będą dokonane przez nas spostrzeżenia i uwagi. Warto w tym miejscu zauważyć, że choć technicznie modele TS-253B, TS-453B i TS-653B różnią się wyłącznie liczbą obsługiwanych dysków twardych, to jednak jest to różnica, która może mieć istotny wpływ na wydajność i funkcjonalność danej jednostki. Tak więc o ile zdecydowaną większość naszych spostrzeżeń będzie można bez obaw odnieść do wszystkich trzech modeli, to jednak nie musi tak być absolutnie zawsze.



Serwer dyskowy QNAP TS-253B udostępniony został nam do testów w komplecie z dwoma dedykowanymi serwerowymi dyskami twardymi Western Digital Red o pojemności 2 terabajty każdy.

Testowany serwer zwraca uwagę elegancką minimalistyczną stylistyką, w której jednak da się dostrzec już od razu pewne interesujące cechy. Na przednim panelu znalazło się bowiem miejsce dla sporej liczby elementów, niektórych całkiem dobrze ukrytych. Są tutaj czytnik kart pamięci SD, złącze USB 3.0 typu A z przyciskiem szybkiego kopiowania, złącze USB typu C obsługujące technologię QuickAccess (zapewnia możliwość sterowania serwerem i dostęp do plików bez konieczności zapewniania połączenia sieciowego), a także ukryty pod panelem zasłaniającym zatoki dyskowe wyświetlacz OLED z dotykowymi przyciskami sterującymi, służący do wyświetlania ważnych informacji o stanie serwera.

Sercem samego urządzenia jest czterordzeniowy procesor Intel Celeron J3455 taktowany zegarem 1,5 GHz podbijanym do 2,3 GHz. Pamięć operacyjna ma pojemność 4 GB i można ją samodzielnie rozszerzyć o kolejne 4 GB (lub od razu kupić wersję 8 GB), co z pewnością spodoba się miłośnikom wirtualizacji i innych tego typu zabiegów – niemniej jednak nawet podstawowe 4 GB to dużo w tej klasie sprzętu. Dwie zatoki SATA obsługują dyski twarde i SSD formatów 3,5 i 2,5 cala. Serwer w chwili obecnej współpracuje z napędami o maksymalnej pojemności 10 TB (na liście kompatybilności znaleźć można siedem tak pojemnych modeli), a więc łącznie urządzenie jest w stanie zaoferować do 20 terabajtów pojemności dyskowej. Za przetwarzanie grafiki i obsługę złączy HDMI odpowiada układ Intel HD Graphics 500.



Dwa złącza Ethernet oraz aż cztery złącza USB 3.0 na tylnej ściance (i brak złączy USB 2.0) jednoznacznie pokazują, że QNAP TS-253B to model opracowany z myślą o wymagających użytkownikach.

Urządzenie jest bardzo lekkie i ma wymiary jakich można się spodziewać po tego typu sprzęcie: 168×105×226 mm, waga 1,66 kg bez dysków. Jest zasilane zewnętrznym zasilaczem i chłodzone pojedynczym wentylatorem o średnicy 7 cm generującym w trybie niskoobrotowym zaledwie 16,7 dB. Według specyfikacji w trakcie pracy pobiera ok. 20 W energii elektrycznej, a po przejściu dysków twardych w stan uśpienia zapotrzebowanie na prąd spada do zaledwie 13 watów. Po wyjęciu z opakowania urządzenie to zrobiło na nas dobre wrażenie pod względem jakości wykonania – korpus składa się z tworzyw sztucznych i są one dobrze dobrane - nie odnosi się tu wrażenia "oszczędności na siłę". Dodatkowo urządzenie odznacza się miłą dla oka stylistyką i na pewno będzie pasowało do niejednego studia, biura lub salonu.

Jak zwykle w tego typu urządzeniach dwie zatoki na napędy dyskowe ukryte są pod zdejmowaną plastikową płytką, choć zauważyć tu można pewne niespodzianki. Pierwszą jest prosta, ale przydatna blokada tejże płytki, a drugą wspomniany już wcześniej wyświetlacz OLED – element znacznie bardziej funkcjonalny niż wyświetlacz tzw. "bajerancki" (zwłaszcza, że podczas normalnej pracy jest on wyłączony). Można z niego dowiedzieć się wiele na temat stanu urządzenia, np. tego, na jakim etapie rozruchu się ono znajduje, jaki jest jego adres IP w sieci lokalnej, czy też jaką ma zainstalowaną wersję systemu operacyjnego QTS (tak naprawdę serwer korzysta z podwójnego systemu operacyjnego QTS-Linux, ale większość użytkowników będzie miała do czynienia raczej tylko z tym pierwszym). Za to nieco bardziej bajerancki charakter mają raczej komunikaty wypowiadane przez serwer kobieco-elektronicznym głosem, które w pierwszej chwili potrafią mocno wystraszyć. Na szczęście da się je przyciszyć lub wyłączyć zupełnie.



W przypadku większości serwerów NAS sprawdzenie ich adresu sieciowego wymaga sięgnięcia do interfejsu routera lub przeszukania sieci lokalnej. W przypadku testowanego modelu te i inne użyteczne dane można odczytać z wyświetlacza OLED.

Dyski twarde typu "dużego" (3,5 calowe) montuje się w szufladach beznarzędziowo, natomiast napędy małe (2,5-calowe) – za pomocą znajdujących się w komplecie wkrętów. Pracują one, jak można oczekiwać, w systemie hotswap, a ich systemem plików jest EXT4. Ponieważ TS-253B jest urządzeniem dwuzatokowym, dostępne są cztery tryby współpracy tych dysków: single, JBOD oraz macierze RAID 0 i 1. Z kolei zewnętrzne magazyny danych mogą pracować w systemach EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ oraz exFAT (przy czym obsługa tego ostatniego przez serwer wymaga zakupienia w Centrum Aplikacji osobnej licencji). Komunikacja serwera z siecią odbywa się za pośrednictwem podwójnego złącza Gigabit Ethernet, choć bardziej wymagający mogą rozbudować serwer o kartę sieciową zgodną ze standardem 10 Gigabit LAN, instalowaną w porcie PCI-e (więcej na ten temat na piątej stronie).

Bardzo interesująco już na starcie prezentują się możliwości multimedialne testowanego serwera: obecność dwóch złączy HDMI w standardzie 4K, wyjścia audio, dwóch wejść mikrofonowych, a nawet niewielkiego głośnika sugerują, że projektanci sprzętu faktycznie chcieliby go widzieć raczej w roli centrum multimedialnego stojącego w salonie, niż małego serwera zamkniętego w jakiejś szafie. Świadczyć może też o tym pilot zdalnego sterowania dołączony do zestawu.

Specyfikacja techniczna

Zestawienie podstawowych danych technicznych serwera QNAP TS-253B zebraliśmy w tabeli poniżej. Ponieważ są to oficjalne parametry techniczne udostępnione przez producenta, niektóre wartości o charakterze pomiarowym zapewne będą nieznacznie różnić się od osiągów rzeczywistych. Dotyczy to w szczególności takich cech, jak natężenie emitowanego dźwięku, które w praktyce zależy m.in. od liczby i typów dysków twardych używanych w serwerze, warunków środowiskowych, a nawet typu podłoża, na którym stoi urządzenie.



Parametr Wartość Nazwa QNAP TS-253B Producent QNAP Systems, Inc. Rok premiery 2017 Procesor Intel Celeron J3455 Quad-Core 1,5 GHz

(podbijane do maks. 2,3 GHz) Pamięć operacyjna 4 lub 8 GB (2×2 lub 2×4 GB DDR3) Kieszenie na dyski 2 Maksymalna pojemność 20 TB (2 × 10 TB) Tryb hot-swap Tak Obsługiwany system plików (dyski wewnętrzne/dyski zewnętrzne) EXT4 / FAT, FAT32, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT (za dopłatą) Obsługiwane protokoły CIFS, AFP, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, HTTP(S), SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP) Obsługiwane dyski twarde 3,5 cala, 2,5 cala/SATA III Agregacja łączy/Wake on LAN Tak/Tak Obsługa sieci bezprzewodowych Tak (wymagana karta Wi-Fi) Samodzielne przywracanie zasilania/Planowane włączanie i wyłączanie Tak/Tak Obsługiwane typy macierzy RAID Single, JBOD, RAID 0, RAID 1 Obsługiwane urządzenia zewnętrzne HDD/SSD, router UPnP, UPS, drukarka USB, Wi-Fi, konwerter audio/głośnik USB, M.2 SSD, adapter Bluetooth, zasilacz USB, kamera IP, karta sieciowa 10 Gbit Funkcja szybkiego kopiowania Tak Pobór prądu (hibernacja dysków/praca) 13,1/20,4 W Natężenie emitowanego dźwięku 16,7 dB Złącza 2×Ethernet, 5 × USB 3.0, 1 × USB typ C, 2×HDMI 4K, audio-out, 2 × mic-in, PCI-e, czytnik kart SD Wymiary 168 × 105 × 226 mm Waga (bez napędów) 1,66 kg

Tabela specyfikacji technicznych serwera QNAP TS-253B.

Zawartość zestawu i cena

Testowany serwer dostarczany jest nabywcy w podstawowym zestawie. Oprócz samego urządzenia jest więc tutaj jego zasilacz wraz z przewodem sieciowym, dwa kable ethernet, dwa komplety śrubek do montażu dysków 2,5-calowych, pilot zdalnego sterowania z bateriami oraz instrukcja instalacji i konfiguracji.



Zawartość opakowania nie jest chyba dla nikogo zaskoczeniem, ale raczej nie zachwyca. W szczególności brak bardziej szczegółowej dokumentacji wydaje się irytujący. Osoba zainteresowana lepszym poznaniem serwera przed jego uruchomieniem musi zajrzeć do Internetu.

Na stronie internetowej firmy dokumenty te można znaleźć w Centrum pobierania (dostęp do niego z poziomu strony prezentującej sam produkt jest zaskakujący – należy bowiem kliknąć przycisk opisany jako Narzędzia), ale próżno w nim szukać polskojęzycznej dokumentacji, a anglojęzyczna jest skromna. Z całą pewnością można więc powiedzieć, że ten aspekt podejścia firmy do klienta wymaga poprawy. I to jak najszybciej.

Pozytywnie zaskakuje natomiast obecność w zestawie pilota zdalnego sterowania. Na pierwszy rzut oka jest to urządzenie dość proste, ale umożliwia bezproblemową obsługę aplikacji multimedialnych, dzięki czemu użycie testowanego serwera jako bazy domowego centrum rozrywki i magazynu multimediów jest bardzo proste. W dodatku jego działanie można konfigurować. Służy do tego aplikacja QButton dostępna w Centrum aplikacji na stronie producenta.



Pilot zdalnego sterowania to drobne, ale przydatne akcesorium w sytuacji, gdy użytkownik chce wykorzystać serwer TS-253B również w charakterze domowego centrum rozrywki. Godny uwagi jest fakt, że podczas gdy w ofercie wielu konkurencjnych producentów element ten stanowi wyposażenie opcjonalne (za które trzeba oczywiście dopłacić), to w przypadku testowanego modelu pilot jest częścią zestawu.

Sam serwer QNAP TS-253B dostępny jest w sprzedaży na polskim rynku w cenie około 2500 oraz 3000 złotych, w zależności od pojemności zainstalowanej pamięci RAM (4 lub 8 GB). Jak na urządzenie dwuzatokowe nie jest to może najniższa cena, ale trzeba pamiętać, że mamy tu do czynienia z bardzo zaawansowanym technicznie i funkcjonalnie urządzeniem. Jeżeli więc w naszych testach sprawdzi się ono dobrze, to kwoty te można uznać za zupełnie adekwatne do oferowanych możliwości.