QNAP TS-453BT3 – czterozatokowy NAS z Thunderbolt 3 dla cyfrowych twórców

Firma QNAP Systems wprowadziła do sprzedaży nowy kompaktowy serwer NAS wyposażony w złącze Thunderbolt 3 oraz preinstalowaną kartę QM2 umożliwiającą podłączenie szybkich dysków SSD oraz komunikację Ethernet w standardzie 10GbE. Nowość obsługuje 4 dyski twarde i kierowana jest w szczególności do osób pracujących przy obróbce cyfrowego obrazu i korzystających na co dzień z komputerów Mac.

Serwer NAS oznaczony symbolem TS-453BT3 należy do podobnej grupy, co czterozatokowa wersja testowanej przez nas serwis serii QNAP QS-x53B. Jest to więc urządzenie wyposażone w stylowy wyświetlacz OLED oraz wyjście HDMI 4K, którego zadaniem jest praca w małych i średnich firmach oraz warsztatach niezależnych profesjonalistów tworzących i edytujących multimedia. Czyli na przykład cyfrowych fotografów.