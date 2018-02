Quadralite Atlas 600 Pro TTL – nowa lampa błyskowa dla profesjonalistów

Quadralite na terenie Polski wprowadza do oferty błyskową lampę studyjną Atlas 600 Pro TTL, która charakteryzuje się szeregiem zaawansowanych funkcji (w tym TTL i HSS), wysoką stabilnością błysku oraz wyjątkową wydajnością. Jest to narzędzie, które powstało z myślą o profesjonalistach, które ma sprostać ich najwyższym wymaganiom.



Atlas 600 Pro TTL, jak zapewnia producent wyróżnia się wysoką stabilnością, szybkością i wydajnością. W sytuacji, gdy wymagana jest precyzja i powtarzalność światła, Użytkownik może aktywować tryb priorytetu koloru (Color Mode), w którym temperatura barwowa błysku będzie wynosić 5600±75K. Lampa jest zdolna do emisji długich serii błysków, niezależnie od trybu pracy i jest w stanie niezwykle szybko się ładować. Po wyzwoleniu błysku o pełnej mocy uzyskuje gotowość w czasie 0,9 s.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem