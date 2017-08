Quadralite Parrot - filtry do lamp błyskowych

Quadralite Parrot to przygotowany do szybkiego użycia zestaw filtrów, który urozmaici światło na zdjęciach. Filtry wykonane są z wysokiej jakości folii poliestrowej, która w procesie laminacji pokrywana jest barwnikiem. Gwarantuje to wysokie parametry w zakresie transmisji światła oraz zapewnia równomierne pokrycie całej powierzchni filtra warstwą kolorystyczną.

W zestawie Quadralite Parrot znajduje się 15 rodzajów filtrów (po dwie sztuki z rodzaju), od ocieplających (CTO) poprzez chłodne (CTB), zielone, magentowe, czerwone, niebieskie aż do zmiękczających (białe). W opakowaniu znajduje się również komplet rzepów, które pozwalają na szybkie i sprawne doczepianie filtrów do głowic lamp błyskowych. Rozmiar błon jest dobrany w taki sposób, aby pasował do zdecydowanej większości dostępnych na rynku lamp reporterskich takich jak Quadralite Stroboss 60, Canon 600EX II-RT, Nikon SB-910, Sony HVL-F60M i wielu innych.