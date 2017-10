Quo Vadis Lightroomie?

Ogłoszona pod koniec ubiegłego tygodnia decyzja firmy Adobe dotycząca poważnych zmian w rozwoju i modelu sprzedaży popularnej aplikacji Lightroom zatrzęsła światkiem cyfrowej fotografii. Wielu użytkowników programu poczuło się zaniepokojonych kierunkiem, w jakim zmierza ich narzędzie. I choć naprawdę chciałoby się podchodzić optymistycznie do całej sprawy, to jak się zdaje, powody do zmartwień rzeczywiście istnieją. Obym był tylko złym prorokiem, ale sądzę, że mój ulubiony program fotograficzny po ponad 10 latach istnienia wkracza na drogę, na której nigdy nie chciałem go widzieć. I szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co z tym fantem zrobić...

