Rady dla ambitnego fotografa

Natty Summerky jest nie tylko edytorem treści na portalu fotograficznym 500px, ale również profesjonalnym fotografem. Korzystając z fotoedytorskich doświadczeń postanowiła podzielić się z czytelnikami swoimi spostrzeżeniami, umieszczając je w postaci pięciu krótkich porad. Ich lektura ma w założeniu pomóc ambitnym fotografom zwiększyć nie tylko ilość klientów, ale i rozpoznawalność (a między jednym i drugim istnieje przecież dość wyraźna zależność). Oto przemyślenia osoby, która patrzy na fotografię z dwóch punktów widzenia.



1. Rozwijaj swoje portfolio

Niezależnie od tego czy dopiero zaczynasz, czy już masz w dorobku kilka ujęć, z których jesteś naprawdę dumny, dobrym pomysłem jest poświęcenie czasu na to, aby ponownie przejrzeć i ewentualnie zmodyfikować swoje portfolio. Upewnij się, że jest spójne kolorystycznie, przemyślane i zawiera Twoje ostatnie najlepsze dokonania. Wyeliminuj podobne do siebie zdjęcia tego samego pomysłu, nawet jeśli jest on bardzo dobry. Pracując nad kolejnością spróbuj spojrzeć na swoje zdjęcia jako składniki i tworzywo jakiejś historii - nawet jeśli robione były w różnym czasie, można je ułożyć w odpowiedniej kolejności.