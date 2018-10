Obraz Banksy'ego warty ponad 4 mln złotych zniszczony przez ramę z wbudowaną niszczarką

Banksy to nieprzewidywalny artysta, który niejednokrotnie zaskakiwał odbiorców swojej sztuki. Tym razem postanowił zaskoczyć także nabywców jego dzieł. Na ostatniej aukcji organizowanej w galerii Sotheby w Nowym Jorku zniszczył swój obraz zaraz po tym, jak został wylicytowany za kwotę 1,4 mln USD.

Dom aukcyjny oznajmił, że obecnie prowadzi rozmowy z nabywcą dzieła. Cała sytuacja stawia przed światem sztuki kilka pytań – przede wszystkim czy wartość obrazu została rzeczywiście zmniejszona czy raczej zwiększona, a także dokąd sięga zakres wypowiedzi artysty. Przedstawiciele galerii Sotheby powiedzieli, że nigdy wcześniej nie spotkali się z taką sytuacją i sami muszą zastanowić się nad tym, co to oznacza w kontekście przebiegu aukcji.

Obraz znany jako "Dziewczynka z balonikiem" został sprzedany za ponad 4 mln złotych. Po ostatecznym uderzeniu młotka, oznaczającym wylicytowanie dzieła, obraz zamiast do szczęśliwego nabywcy trafił do ukrytej w ramie niszczarki. Była ona wyzwalana zdalnie i uruchomiona dokładnie w kulminacyjnym momencie aukcji.

