Doskonała fotografia wymaga takiej samej oprawy – poznaj ciekawe ramki na zdjęcia i kilka wskazówek, jak je dobierać do Twoich dzieł

Nie da się ukryć, że fotografia cyfrowa mocno ograniczyła liczbę zdjęć eksponowanych na ścianach i półkach naszych mieszkań. Fotografie przechowywane w pamięci komputerów i urządzeń mobilnych zdają się skutecznie je zastępować, jednakże ulubione zdjęcie wydrukowane w świetnej jakości i umieszczone w estetycznej i ciekawej ramce na zdjęcia, stanowi nie tylko świetny sposób na zachowanie wspomnień lub uhonorowanie efektów swojej pracy, ale również doskonały element wystroju. Tym, którzy chcą pozostać „wierni” nowoczesnym technologiom, do gustu przypadną ramki cyfrowe. Podobnie jak klasyczne ramki na zdjęcia pozwalają na prezentację ujęć ze stylem, a jednocześnie stanowią ukłon w stronę użytkowników lubiących bardzo często zmieniać pokazywane fotografie (lub mają bardzo obszerne zbiory, z którym chcą obcować na co dzień). Zapraszam do przeczytania artykułu, w którym znajdziesz kilka ciekawych propozycji tradycyjnych ramek, modeli cyfrowych i kilka wskazówek dotyczących tego, jak eksponować fotografie w ramkach.

Tradycyjne ramki na zdjęcia Chociaż ramka wydaje się być prostym produktem – cztery listwy okalające fotografię – to jednak wyobraźnia twórców pozwala w znacznym stopniu eksploatować ten ogólny plan budowy. Wielokrotnie można spotkać na rynku propozycje, które porzuciły tradycyjny wygląd, oferujące np. ramkę na zdjęcia w kształcie chmury, buta piłkarskiego, serca itp. Tego typu propozycje można podzielić na dwie kategorie: takie, które mają miejsce na tradycyjny prostokątny lub kwadratowy kadr i takie, które wymuszają niekonwencjonalny obrys fotografii. W przypadku tego drugiego konieczne jest specjalne zaprojektowanie fotografii – w przeciwnym wypadku dookoła zdjęcia pozostaną puste miejsca, które będą psuły finalny efekt.