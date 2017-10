Rawa blues - wystawa fotografii Anety Czarnockiej-Kanik i Macieja Kanika

Wystawa jest podsumowaniem kilkuletniej przygody fotograficznej Anety Czarnockiej-Kanik i Macieja Kanika z Rawa Blues Festival www.rawablues.com. Na wybranych pracach prezentowani są muzycy zarówno polskiej jak i zagranicznej sceny bluesowej. Rawa Blues to największy i najbardziej rozpoznawalny festiwal bluesowy w Polsce. Jego dyrektorem jest charyzmatyczny Ireneusz Dudek - wokalista, multiinstrumentalista, kompozytor i autor tekstów. Ale Rawa Blues Festival to nie tylko giganci bluesa - to także wierna publiczność w każdym wieku, która od 36 lat towarzyszy i współtworzy to wyjątkowe wydarzenie.

