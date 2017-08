Reaktywacja obiektywów Biotar dzięki kampanii na Kickstarterze

Jeżeli Wasza pasja fotograficzna pamięta pamięta dobrze czasy PRL, to niewątpliwie jest Wam znana marka Biotar. Te obiektywy produkowane w zakładach Carl Zeiss Jena mają właśnie sporą szansę powrócić na rynek dzięki akcji crowfundingowej organizowanej przez grupę o nazwie Oprema Jena. Jeżeli jesteście nimi zainteresowani, to najlepiej zrobicie zamawiając je w specjalnej cenie za pośrednictwem Kickstartera, ponieważ zapowiedzianą rynkową cenę tych szkieł spokojnie można określić mianem "nierzeczywistej".

Oryginalny Biotar 75 mm f/1.5 był obiektywem produkowanym w latach 40. i 50. XX wieku przez zakłady Carl Zeiss Jena. Ze względu na doskonałą jakość wykonania cieszył się on ogromnym wzięciem i czymś, co dzisiaj można byłoby spokojnie określić mianem kultowości – tym bardziej, że wcale nie był on produkowany w dużych nakładach. Niestety nie zachowało się zbyt wiele jego egzemplarzy, stąd dość wysoka cena tego szkła na rynku wtórnym, dochodząca nawet do 2000 Euro. Jego charakterystyka optyczna powodowała, że wykonywanych nim zdjęć nie dawało się pomylić z żadnymi innymi – odpowiadało za to przede wszystkim charakterystyczne zakrzywienie obszarów nieostrości przy maksymalnym otworze przysłony, co w połączeniu z "portretową" ogniskową dawało bardzo ciekawe efekty wizualne. Teraz konsorcjum o nazwie Oprema Jena zdecydowało się go wskrzesić wykorzystując w tym celu kampanię crowfundingową zorganizowaną w serwisie Kickstarter.