Realizacja reportażu ślubnego - VIII edycja warsztatów filmowych

Warsztaty skierowane są do osób i firm zajmujących się na co dzień realizacją reportaży i krótkich form filmowych (zwłaszcza reportażu ślubnego), oraz osób zajmujących się zawodowo fotografią, które zamierzają rozszerzyć swoją ofertę o reportaż filmowy przy wykorzystaniu lustrzanek cyfrowych, bezlusterkowców i kamer super35mm.

Plan warsztatów Realizacja reportażu ślubnego

Blok I od 10.00 do 11.30

I Rejestracja obrazu:

lustrzanki i bezlusterkowce (Canon , Sony, Panasonic )

kamery z przetwornikiem S35

przedstawimy zalety i wady obu rozwiązań, oraz praktyczne przykłady.

Optyka:

zalety i wady obiektywów stałoogniskowych w stosunku do zoomów, omówienie ogniskowych, których używamy. Zastosowanie najlepszych ustawień przedstawimy na podstawie przykładów.

Stabilizacja obrazu w produkcji filmowej:

staedycam (na przykładzie Glidecama 4000HD) - zalety i wady, sposób wyważania i pracy

aktywne stabilizatory obrazu (Ronin S, Zhiyun Crane)

monopody, slidery itd.

Rejestracja dźwięku:

Jak poprawnie zarejestrować dźwięk i jakie narzędzia sprawdzą się najlepiej:

zewnętrzne rejestratory dźwięku,

mikrofony

11.30- 12.00 Przerwa kawowa

Blok II 12.00 do 14.00

II Postprodukcja (montaż i koloryzacja materiału):

12.00- 14.00 Final Cut X - praktyczne zastosowanie programu FinalCut X w montażu i koloryzacji materiału filmowego.

W trakcie zajęć zajmiemy się problemami z którymi spotykcie się na co dzień: kolorowanie materiału zarejestrowanego w LOG, dopasowanie kolorystyczne materiału z różnych kamer, dopasowanie balansu bieli, usuwanie zafarbów. Porozmawiamy o tym czym jest film look i jak go uzyskać.

Porozmawiamy również o montażu klipu ślubnego.

14.00 - 15.00 DaVinci Resolve 15- Praktyczne zastosowanie programu DaVinci Resolve 15 w koloryzacji materiału filmowego (ze szczególnym uwzględnieniem koloryzacji materiału zarejestrowanego w Canon Log i SLog (zajęcia w formie prezentacji realizowanej na żywo).

W trakcie zajęć zajmiemy się problemami z którymi spotykacie się na co dzień: zrównanie materiału z różnych kamer, dopasowanie balansu bieli, usuwanie zafarbów itd.

15.00 - 15.45 Przerwa na lunch

Blok III Realizacja reportażu ślubnego

15.45 - 19.00 Praktyczna strona realizacji reportażu

Jak uniknąć podstawowych błędów w trakcie rejestracji obrazu:

kadr,

oś akcji,

balans bieli,

ekspozycja.

Jakich błędów unikać w trakcie montażu materiału.

Odpowiemy również na pytania:

jak wycenić naszą pracę: ile powinien kosztować reportaż ślubny?

jak skonstruować ofertę?

ile osób powinna liczyć ekipa realizująca reportaż?

jak długo pracujemy? w jaki sposób efektywnie i efektownie prezentować swoją pracę?

co powinno znaleźć się w umowie?

19.00 Prezentacja na dużym ekranie klipów wykonanych przez uczestników warsztatów oraz omówienie zaprezentowanych prac.

20.30 Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów.

Prowadzący

Michał Smagor: właściciel MS Video Studio, doświadczony praktyk (filmuje śluby ponad 20 lat)

Andrzej Fryda: operator i fotograf, właściciel Studia F4.

Michał Smagor i Andrzej Fryda na zlecenie Canon Polska prowadzili Canon Road Show i Beiks Road Show . Wspólnie od 8 lat filmują śluby.

Cena warsztatów: 1250,- zł

Rejestracja: Michał Smagor 502 336 486, michalmac1@o2.pl