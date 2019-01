RED BULL ILLUME 2019 - wraca konkurs fotografii sportowej i przygodowej

Po dwóch latach przerwy na światową scenę fotograficzną wraca Red Bull Illume. To jeden z największych i najbardziej prestiżowych konkursów fotografii sportowej i przygodowej. Tegoroczna edycja niesie ze sobą 11 kategorii, z czego aż cztery są nowe. Wśród nich m.in. kategoria związana z Instagramem. Zgłoszenia do niej startują już 1 lutego.

Red Bull Illume jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych konkursów fotografii skupiającym się wokół zdjęć sportowych i przygodowych. Jego celem jest zaprezentowanie najbardziej kreatywnych i zapierających dech w piersiach fotografii z całego świata, przy okazji propagując najróżniejsze dyscypliny sportowe uwiecznione na zdjęciach. Do tej pory odbyły się cztery edycje konkursu w: 2007, 2010, 2013 i 2016 roku. Podczas poprzedniej edycji zgłoszono ponad 34 tysiące zdjęć z całego świata.

Tegoroczna odsłona Red Bull Illume obejmuje 11 kategorii, w których każdy miłośnik fotografii może zgłosić swoje zdjęcia. Na szczególną uwagę zasługują cztery, całkowicie nowe: "Best of Instagram by SanDisk", "Moving Images", "Raw" oraz "Emerging". W związku z innowacjami pojawiły się także dwa terminy aplikowania. Pierwszy z nich rozpoczyna się już 1 lutego i potrwa do 14 czerwca. Dedykowany jest on właśnie kategorii "Best of Instagram by SanDisk". Z kolei drugi termin, obejmujący wszystkie pozostałe kategorie, rozpocznie się 1 maja i potrwa do 31 lipca.

Reklama

Fotografowanie przyrody

Uchwycone w niepowtarzalnym momencie, ostre, doskonałe skomponowane i z pięknym światłem świetne fotografie przyrody to najczęściej nie dzieło szczęśliwego przypadku, lecz efekt skrupulatnych przygotowań i znajomości odpowiednich technik. Sprawdź jak przebiega e-kurs

Prace do kategorii instagramowej zgłaszać można poprzez dodanie odpowiedniego hashtagu pod zdjęciem opublikowanym w tym serwisie. Wystarczy w opisie opublikowanej fotografii dodać #rbi19submission oraz oznaczyć profil @redbullillume. Co ważne, w tej kategorii wybranych zostanie aż pięciu zwycięzców – jeden z każdego miesiąca aplikacyjnego.

Fot. Daniel Vojtěch

Szczegóły odnośnie aplikacji do pozostałych kategorii ogłoszone zostaną wraz z uruchomieniem zgłoszeń do nich. Faza aplikacji rozpoczyna się 1 maja i potrwa do 31 lipca. Po jej zamknięciu, jury składające się z 50 światowej sławy fotografów dokona wyboru najlepszych prac. Ich zadaniem będzie wybranie 55 finalistów, z których wyłonieni zostaną autorzy najlepszych zdjęć w każdej z kategorii oraz jeden główny zwycięzca. Wszystkich poznamy w listopadzie, podczas oficjalnej ceremonii wręczenia nagród, której dokładny czas i miejsce są jeszcze tajemnicą.

Fot. Ale Di Lullo

Po wyłonieniu mistrzów Red Bull Illume 2019 odbędzie się światowe tournée podczas którego, na specjalnej serii wystaw, zaprezentowane zostaną wszystkie finałowe fotografie.

Fot. Vegard Aasen

Kategorie konkursu Red Bull Illume 2019

Przyjmowanie zgłoszeń od 1 lutego do 14 czerwca:

Best of Instagram by SanDisk

Przyjmowanie zgłoszeń od 1 maja do 31 lipca:

Creative by Skylum

Emerging

Energy

Innovation by Sony

Lifestyle

Masterpiece

Moving Images

Playground

Raw

Wings

Fot. Lorenz Holder

Fot. Lorenz Holder

Więcej informacji na: www.redbull.pl/redbullillume