Red Bull Illume 2019 - wystartował konkurs fotograficzny dla zdjęć sportowych i przygodowych

Ruszyły zgłoszenia do 11 konkursowych kategorii Red Bull Illume 2019. Od maja do końca lipca fotografowie mogą przesyłać swoje zdjęcia i zawalczyć tym samym o zwycięstwo w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów fotografii sportowej i przygodowej.

Red Bull Illume jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych konkursów fotografii skupiającym się wokół zdjęć sportowych i przygodowych. Jego celem jest zaprezentowanie najbardziej kreatywnych i zapierających dech w piersiach fotografii z całego świata, przy okazji propagując najróżniejsze dyscypliny sportowe uwiecznione na zdjęciach. Do tej pory odbyły się cztery edycje konkursu w: 2007, 2010, 2013 i 2016 roku. Podczas poprzedniej edycji zgłoszono ponad 34 tysiące zdjęć z całego świata.

Aplikacje do tegorocznej edycji Red Bull Illume wystartowały 1 maja i potrwają do 31 lipca. W tym czasie fotografowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie, mogą przesyłać swoje zdjęcia. Aby zgłosić się do konkursu wystarczy zarejestrować się na stronie www.redbullillume.com i przesłać wybrane przez siebie fotografie, dedykując je odpowiednim kategoriom. Do każdej z kategorii można zgłosić maksymalnie 10 zdjęć, a każdą konkursową fotografię przyporządkować maksymalnie do dwóch katgorii.

Nad zgłoszonymi pracami pochyli się 50 jurorów z całego świata, którzy wspólnie wskażą najlepsze zdjęcia. Finalnie wybranych zostanie 55 finalistów, wśród których znajdzie się 11 zwycięzkich zdjęć, po jednym z każdej kategorii, oraz 1 główny zwycięzca.

Wszyscy finaliści zaproszeni zostaną na ceremonię wręczenia nagród, która odbędzie się w listopadzie tego roku. Zwycięzcy każdej kategorii oraz główny wygrany nagrodzeni zostaną sprzętem i akcesoriami fotograficznymi o ogólnej wartości ponad 1000 euro. Na nagrodę dla zwycięzców poszczególnych kategorii składa się aparat Sony Alpha A7 III, specjalna karta pamięci wraz z czytnikiem oraz przenośny dysk SSD marki SanDisk, oprogramowanie od firmy Skylum, w którego skład wejdzie program Luminar III. Dodatkowo Red Bull Photography przyzna zwycięzcy kategorii "Emerging by Red Bull Photography‟ miejsca na warszatatach fotograficznych "Red Bull Rising‟ dedykowanych wyjątkowo utalentowanym fotografom, wraz ze sfinansowaniem przejazdu i zakwaterowania. A to nie koniec, bo zwycięzcy otrzymają także pakiet odzieży i akcesoriów fotograficznych firmy COOPH.

Ponadto, główny zwycięzca otrzyma jeszcze aparat Sony Alpha A9.

Po wyłonieniu mistrzów Red Bull Illume 2019 odbędzie się światowe tournée podczas którego, na specjalnej serii wystaw, zaprezentowane zostaną wszystkie finałowe fotografie.

Kategorie konkursu fotograficznego Red Bull Illume 2019

Przyjmowanie zgłoszeń od 1 lutego do 14 czerwca:

Best of Instagram by SanDisk

Przyjmowanie zgłoszeń od 1 maja do 31 lipca:

Creative by Skylum

Emerging

Energy

Innovation by Sony

Lifestyle

Masterpiece

Moving Images

Playground

Raw

Wings

