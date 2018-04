Red Bull Mistrz Obiektywu - trzydniowe warsztaty fotograficzne

Red Bull Mistrz Obiektywu to trzydniowe warsztaty fotograficzne, prowadzone przez znanych fotografów sportowych – Marcina Kina (Ambasadora marki Canon) oraz Adama Klimka. W tym roku odbędą się podczas Małopolska Joy Ride Festival w Kluszkowcach (25-27 maja). Aby wziąć udział w warsztatach, należy dodać autorskie zdjęcie na swoje konto na Instagramie, odpowiednio je tagując. Fotografie można zgłaszać do 26 kwietnia. Zaproszenie na warsztaty otrzyma 13 osób wybranych przez Marcina Kina, do zgarnięcia są także dwie dzikie karty od Canon Polska.

15 osób będzie miało okazję szlifować swój talent pod okiem doświadczonych i kreatywnych fotografów sportów akcji. Tym razem Marcin Kin wraz z Adamem Klimkiem zaproszą uczestników warsztatów na Małopolska Joy Ride Festival. Oznacza to, że tematem przewodnim będzie fotografowanie wyczynów na rowerach MTB.