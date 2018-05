Rekorder dyskowy Atomos Ninja V w ofercie BEiKS

Atomos Ninja V to niewielki, 5-calowy, przenośny monitor i rekorder z 1000-nitowym monitorem HDR dobrze widocznym nawet w świetle dziennym. Grubości 1 cala, lekki (320 g) – doskonały do aparatów bezlusterkowych, DSLR-ów i gier. Nagrywa video do 4Kp60 10-bit HDR wprost z sensora aparatu po HDMI 2.0. Przechowuje pliki w ProRes lub DNxHR, gotowe do edycji, na niedrogich dyskach SSD i omija wewnętrzną kompresję waszych aparatów i kamer oraz limity czasu nagrywania.





Małe dyski SSD Niewielki dysk AtomX SSDmini 1 TB da wam 2,5 godziny nagrywania w 4K. Ma trochę ponad 1/4 cala wysokości i 3 cale długości. Jest krótszy o 20% niż tradycyjne dyski SSD, ale zachował standardowe złącze SATA III. Jest kompatybilny z poprzednimi napędami firmy Atomos poprzez dodanie odpowiedniej rączki przedłużającej. Mały monitor Bardzo jasny, 5.2-calowy monitor (10-bit HDR) ma niesamowitą jasność 1000 nitów. Jego zgrabny, 1-calowy korpus z aluminium wykonany jest z myślą o trwałości; waży zaledwie 320 g i z łatwością da się zamocować na każdym rigu kamerowym. HDR/SDR Ekran rekordera Ninja wyświetla ponad 10 stopni zakresu dynamicznego w czasie rzeczywistym z sygnałów Log/PQ/HLG. Obraz jest wyraźnie widoczny nawet w świetle dziennym na ekranie antyrefleksyjnym, zajmującym prawie całą powierzchnię rekordera. Wyświetlacz można skalibrować za każdym razem na potrzeby doskonałego odwzorowania kolorów, by odtwarzać na odbiornikach z HDR lub SDR. System operacyjny AtomOS System operacyjny AtomOS daje nam proste narzędzia na potrzeby dokładnego ustawienia i działania jednym przyciskiem, co zapewnia doskonałe nagrywanie za każdym razem. Nagrywanie nie jest ukończone na 100% jeśli nie zostanie sprawdzone; AtomOS zapewnia nam szybkie odtwarzanie, slow motion oraz analizę klatka-po-klatce na potrzeby natychmiastowego podglądu nagranego materiału. Dostępność Atomos Ninja V planowana jest na wrzesień 2018. Więcej informacji o nowym rekorderze dostępnych jest na stronie: www.beiks.com.pl

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl