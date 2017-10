Reporter 200 TTL - nowa lampa błyskowa w systemie Quadralite

Quadralite Reporter 200 TTL to kolejny element rozwiązania dla fotografów pracujących z oświetleniem błyskowym marki Quadralite. Reporter 200 TTL oddaje w ręce fotografa szereg nowych możliwościw pracy zarówno w warunkach studyjnych jak i w plenerze. Dzięki pełnej integracji systemu zdalnego sterowania i wyzwalania Navigator X nowa lampa może być używana nie tylko z lustrzankami Canona i Nikona, ale także z aparatami Sony, Fujiflm oraz Micro 4/3 (Olympus i Panasonic).

Quadralite Reporter 200 TTL to mocna (200 Ws), kompaktowa lampa błyskowa zasilana z akumulatora, wyposażona w odbiornik radiowego systemu sterowania i wyzwalania Quadralite Navigator X. Lampa zapewnia wysoką jakość światła znaną do tej pory z typowych lamp studyjnych, pozwala również na wykorzystywanie szeregu modyfkatorów światła Quadralite Reporter takich jako softbox, beautyddish, parasolki itd. Reporter 200 TTL jest czterokrotnie mocniejszy niż standardowe lampy reporterskie znanych marek, a jednocześnie nie odbiega od nich ani rozmiarami ani ciężarem.

