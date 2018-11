Technologia przyszłości – retusz zdjęć w czasie rzeczywistym

Retusz zdjęć dokonywany w oprogramowaniu graficznym potrafi zmienić oblicze każdego, mając przy tym zarówno dobre, jak i złe strony, ukazując piękno modeli lub przekłamując rzeczywistość, wpędzając w kompleksy miliony osób na całym świecie. W przyszłości najprawdopodobniej pójdzie o krok dalej, a przykładem tego może być technologia zaprezentowana przez Jasona Zhanga, założyciela firmy produkującej kamery Z Cam. Film demonstracyjny ilustruje dokonywanie retuszu wyglądu modeli w czasie rzeczywistym.

Na demonstracyjnym filmie widać kobietę, której w kadrze towarzyszą suwaki regulujące wygląd oczu i policzków. Niby nic nowego, ale w tym przypadku modelka porusza się przed kamerą, a algorytmy wprowadzają na bieżąco retusz zdjęć, tak że ma się od razu do czynienia z efektami jego działania. Kobieta obraca głową i spogląda w kamerę zarówno na wprost, jak i z boku, a także oddalając się od kamery, co prezentuje skuteczność technologii.

