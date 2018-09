Rewelacyjne zdjęcia podwodne wykonane nocą do złudzenia przypominają barokowe obrazy

Barokowe malarstwo to porywające kompozycje pełne ruchu i dynamiki, eteryczne światło i kolorystyka w służbie tematyki religijnej i mitologicznej. Wydawać by się mogło, że taka estetyka malarstwa będzie niezwykle trudna do uzyskania za pomocą innego medium. Jednak Christy Lee Rogers udowadnia, że ​​podwodna fotografia może być równie potężna.