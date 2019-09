W wieku 94 lat zmarł Robert Frank - genialny obserwator codziennego życia

W wieku 94 lat w Mabou w Nowej Szkocji zmarł legendarny fotograf Robert Frank, który pozostanie kultową postacią w szczególności dla fotografii ulicznej. Zasłynął przede wszystkim jako autor ikonicznego albumu The Americans, stanowiącego podróż przez USA i ukazującego różne aspekty codziennego życia w tym kraju w latach 1955-1957.



Robert Frank urodził się w Zurychu, lecz w 1947 roku wyemigrował do Nowego Jorku, gdzie rozpoczął pracę jako fotograf dla Harper’s Bazaar. Początki jego kariery były dla niego nieco rozczarowujące - jego kandydatura została odrzucona przez magazyn Life, a Robert Capa nie widział dla niego miejsca w agencji Magnum. Na szczęście w 1955 roku otrzymał stypendium Guggenheima, które umożliwiło mu udokumentowanie Ameryki. Następne dwa lata spędził podróżując po Stanach Zjednoczonych używanym Fordem. W tym czasie pokonał ponad 16 000 km i wykonał około 28 000 zdjęć.

