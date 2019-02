Robienie ciekawych zdjęć nie musi dużo kosztować

Początkujący miłośnicy fotografii często popadają w przygnębienie, przeglądając galerie internetowe, zastanawiając się, czy powstają one wyłącznie w profesjonalnych studiach fotograficznych z pełnym arsenałem najlepszego sprzętu fotograficznego. Fotograf i grafik Calob Castellon opublikował serię zdjęć zza kulis pokazując, że wystarczy odrobina kreatywności i postprodukcji, aby tworzyć porywające ujęcia. I choć stylistyka prezentowanych zdjęć nie wszystkim musi przypaść do gustu, z pewnością może stać się źródłem inspiracji.

Zwyczajne miejsca, takie jak na przykład sklepy, Castellon wykorzystuje do tworzenia zjawiskowych teł, a ekran telewizora wielokrotnie pomaga tworzyć ujęcia nie z tej planety.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem