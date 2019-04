Robot zamiast fotografa na angielskim ślubie

Angielska para, Megan i Gary, zatrudnili do wykonywania ślubnych zdjęć Evę - androida, stworzonego przez brytyjskie Service Robots. Zadaniem robota było wykonywanie portretów gości. To było pierwsze zlecenie dla Evy w roli fotografa ślubnego, i zapewne nie ostatnie.

Fotografujące roboty swobodnie poruszają się po wcześniej zmapowanej za pomocą czujników podczerwieni sali ślubnej, zapraszając gości do pamiątkowych zdjęć. Opierając się na algorytmach rozpoznawania twarzy, Eva jest w stanie wyodrębnić weselnego gościa z reszty otoczenia, zidentyfikować go i poprosić o ujęcie. Chętni goście mogą wybrać swój styl zdjęć na ekranie dotykowym o przekątnej 23,8 cala, a nawet wydrukować swoje zdjęcie na pobliskiej stacji drukującej, lub mogą natychmiast udostępnić je w mediach społecznościowych.

