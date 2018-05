Roger Deakins dzieli się cennymi radami dotyczącymi jego pracy operatora i zdradza, że uważa, iż nie ma stylu

Roger Deakins jest jednym z najbardziej znanych operatorów i jednocześnie z chęcią dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem za pośrednictwem sieci. Wskazówki i rady oparte o wieloletnie doświadczenie są z pewnością cennym źródłem inspiracji i przydadzą się każdemu zarówno początkującemu, jak i nieco bardziej zaawansowanemu operatorowi kamery. W krótkim, nieco ponad czterominutowym filmie, operator daje kilka cennych rad. Jednym z ciekawszych i nieco zaskakujących stwierdzeń Deakinsa jest to, iż uważa, że nie ma stylu.

Słynny operator rozwija tę myśl mówiąc, że ma nadzieję, iż posiada styl odpowiedni do poszczególnych projektów. Roger Deakins radzi młodym twórcom, aby poszukiwali inspiracji i byli na nie otwarci. Według niego efekty pracy operatora są również podyktowane jego fascynacjami. Zwraca również uwagę na to, aby kierować się tym, jakie emocje chce się wywołać u widzów, a nie trzymać się wypracowanej stylistyki, która może ograniczać. Operator kładzie również nacisk na przygotowania do zdjęć. Zdradza, że sam wnikliwie rozpisuje sceny, zastanawiając się nad tym o jakiej porze dnia chce uchwycić daną akcję i dobierając starannie lokalizację. Takie dokładne przemyślenie realizacji pozwala na odpowiednie zaplanowanie pracy. W filmie Deakins opisuje, jak wykorzystywał wędrówkę Słońca po firmamencie, dopasowując do tego etapy pracy nad filmem i kręcąc poszczególne sceny o odpowiedniej porze. Do takiego podejścia namawia innych operatorów.