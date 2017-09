Rooney Mara na zdjęciach Annie Leibovitz

Annie Leibovitz zasłynęła z przekonania niektórych posiadaczy najsłynniejszych nazwisk współczesnego świata do zaskakujących ujęć: portret Yoko Ono i Johna Lennona, Whoopi Goldberg w kąpieli w (rozgrzanym) mleku, John Cleese wiszący z drzewa jak nietoperz, Demi Moore w ciąży, nosząca tylko 30-karatowy diamentowy pierścień - a to tylko wybrane przykłady. I chociaż w ostatnich latach same pomysły na zdjęcia nie są przełomowe, to pierwsza opublikowana sesja zdjęciowa Caitlyn Jenner po transformacji płci, zrobiona w jej prywatnym domu w Malibu, z pewnością zapisze się w historii. Śledzimy twórczość Leibovitz, ponieważ jej portrety pozostają interesujące, dopracowane w każdym szczególe, perfekcyjnie oświetlone. Dziś prezentujemy sesję z aktorką Rooney Mara dla amerykańskiego Vogue'a.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Leibovitz nie mając jeszcze skończonych 20 lat wysłała kilka swoich zdjęć do redakcji magazynu Rolling Stone i od razu została zatrudniona. Przez następne 13 lat fotografowała najbardziej popularne zespoły muzyczne. Dopiero we wczesnych latach 80. rozpoczęła pracę dla Vanity Fair.