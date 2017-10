Rory Peck Awards 2017 - nagrody dla niezależnych filmowców zajmujących się relacjonowaniem bieżących wydarzeń

W londyńskim teatrze Sadler’s Wells odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Rory’ego Pecka niezależnym filmowcom zajmującym się relacjonowaniem bieżących wydarzeń. Główne nagrody zdobyli autorzy dwóch filmów ze wschodniego Aleppo i jednego z Mosulu. W czasie uroczystości, którą prowadziły Lyse Doucet z BBC i Katy Tur z NBC, nagrodzono także fotografa z Birmy.

Nagroda Rory’ego Pecka w kategorii "Wiadomości", ufundowana przez firmę Google, została przyznana syryjskiej twórczyni Waad Al Kateab za przygotowany dla Channel 4 News reportaż zatytułowany Inside Aleppo: The Last Hospital (W Aleppo: ostatni szpital). Film, nakręcony w listopadzie 2016 r. w szpitalu Al-Quds, ukazuje codzienny koszmar cywilów i rodzin uwięzionych w kurczącej się enklawie w ogarniętym wojną mieście. Jurorzy nazwali ten materiał "przykładem doskonałego dziennikarstwa". "W filmie nie pada ani jeden strzał, a mimo to Waad w przejmujący sposób pokazuje okropieństwa wojny".

— Wszyscy tegoroczni finaliści nagród Rory’ego Pecka w kategorii "Wiadomości" stworzyli doskonałe dzieła ukazujące straszliwe skutki wojen w Iraku i Syrii — mówi Benedicte Autret, dyrektor ds. relacji strategicznych, wiadomości i wydawnictw firmy Google. — Jesteśmy zaszczyceni, mogąc wspierać tych filmowców i podkreślać nieocenioną rolę, jaką na całym świecie odgrywają niezależni dziennikarze, dostarczający szybkich i dokładnych informacji na najważniejsze tematy.

Nagrodę Rory’ego Pecka w kategorii "Reportaż" zdobył francuski filmowiec-freelancer Oliver Sarbil za film Battle for Mosul (Bitwa o Mosul) — osobistą, realistyczną analizę długotrwałej, niezwykle trudnej walki o uwolnienie mieszkańców Mosulu spod władzy tak zwanego Państwa Islamskiego, ukazaną oczami młodych irackich żołnierzy. Reportaż został wyemitowany przez Channel 4 News. Jurorzy chwalili Olivera — "błyskotliwego obserwatora rzeczywistości" — za "wspaniały materiał filmowy i osobisty wgląd w realia życia w Mosulu". "To porywające, wielkie dzieło" — mówili.