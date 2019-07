Rosalía i współczesne flamenco zamknięte w kadrach Petera Lindbergha

27-letnia Rosalía Vila Tobella łączy flamenco z r’n’b - jest dziś jedną z niewielu współczesnych hiszpańskich wokalistek, które rozpoznaje cały świat. I choć sama Hiszpania reaguje na Rosalíę różnie - od zachwytu po pogardę, piosenkarka zdobi ostatnią okładkę hiszpańskiego Vogue, a autorem zdjęć jest sam Peter Lindbergh.



"Fotografowie są odpowiedzialni za tworzenie lub odzwierciedlanie wizerunku kobiet w społeczeństwie. I muszę powiedzieć, że jest tylko jeden sposób na przyszłość: kobiety silne i niezależne. Dlatego obowiązkiem dzisiejszych fotografów powinno być uwolnienie najpierw kobiet, a potem wszystkich nas od dominacji wizerunku młodości i doskonałości."

"Nie chodzę na pokazy mody ponieważ nie chcę być inspirowany przez te same rzeczy, co wszyscy inni. Jeśli wszyscy inspirują się tymi samymi rzeczami, to oczywiście wszyscy robią te same zdjęcia."

"W dzisiejszych czasach fotografowie mają tak opłacalne umowy z aktorkami, jak nigdy wcześniej, ale gdy za jakiś za czas zapytasz tę aktorkę o nazwisko fotografa, który jest autorem tych akurat zdjęć, nie będzie pamiętać, bo było ich tak wielu. To dziwne."

"Wielu fotografów głównego nurtu wydaje się nie myśleć o tym, co robią, ani nie czują żadnej odpowiedzialności wobec czegokolwiek. Kiedy skończą, modele nie widzą już siebie na zdjęciach. To, że zawsze wyglądasz młodo, bez zmarszczek i ekspresji, jest naprawdę nudne."

"Nie można powiedzieć, że jedna kobieta jest "piękniejsza" od drugiej, choć ludzie zawsze to robią. To śmieszne. Jest coś, co sprawia, że kobieta jest interesująca, coś poza tym, że jest młoda lub stara. Mam nadzieję, że dowiem się, co to jest, jeszcze przed śmiercią."

Peter Lindbergh to fotograf, którego nie trzeba przedstawiać miłośnikom fotografii - cenimy go nie tylko za doskonałe zdjęcia mody i zjawiskowe portrety, ale też za walkę przeciwko terrorowi młodości i doskonałości nieustająco promowanymi przez rynek mody.

