Rosyjska gwiazda tenisa wyraża sprzeciw wojnie na kamerze

Rosyjska gwiazda tenisa Andrey Rublow napisał „bez wojny, proszę” (No war, Please) na filtrze kamery telewizyjnej po tym, jak wygrał mecz i awansował do finału Mistrzostw Dubaju.



Rosyjski tenisista sprzeciwia się wojnie na Ukrainie Rublow pokonał w swoim meczu Huberta Hurkacza w meczu półfinałowym. Po zwycięstwie skierował się w stronę kamery telewizyjnej i napisał na niej "No war, please", wyrażając tym samym swój sprzeciw wobec ataku na Ukrainę. Pisanie na obiektywach aparatu rozpoczęło się we Francji pod koniec lat 90., jednakże zazwyczaj dotyczyło zabawnych komunikatów czy w innych sposób wprowadzających urozmaicenie do zawodów. Tym razem jednak komunikat był bardzo poważny i zdecydowany.