Rosyjski dron w środku zawiera starą lustrzankę

Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało wideo, na którym ukraiński żołnierz demontuje rosyjskiego drona szpiegowskiego - Dekonstrukcja ujawniła niezwykle prymitywną konstrukcję sprzętu wojskowego, w której rdzeniem jest niskobudżetowa lustrzanka cyfrowa.



Dwuminutowe nagranie zostało opublikowane przez ArmyInform czyli agencję informacyjną ukraińskiego ministerstwa obrony. Przedstawia żołnierza siedzącego obok rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego Orlan-10, który rozbił się w Ukrainie. Żołnierz zauważa, jak zaskakująco mało zaawansowany technologicznie jest ten wojskowy dron. Oglądający go zarówno specjaliści, jak i internauci szybko dostrzegli, że niektóre aspekty budowy tego sprzętu wojskowego bardziej przypominają hobbystyczny projekt samolotu RC niż zaawansowaną technologicznie broń.

