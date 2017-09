Rotolight NEO 2 - lampa z błyskiem typu HSS i światłem ciągłym LED

Firma Rotolight, producent oświetlenia LED, wprowadziła na rynek nową lampę NEO 2 – źródła światła z błyskiem typu High-Speed Sync (HSS) oraz światłem ciągłym LED. Lampa przeznaczona jest do fotografii portretowej, beauty, produktowej oraz kulinarnej. Docenią ją również wszyscy zajmujący się wideo i filmowaniem.

W przeciwieństwie do tradycyjnych lamp błyskowych mocowanych na aparatach i kamerach, Rotolight NEO 2 nie potrzebuje czasu na ponowne załadowanie. Przeznaczona jest dla współczesnych aparatów umożliwiających fotografowanie z bardzo dużą liczbą klatek.

NEO 2 dostarcza jednocześnie światło ciągłe idealne do "modelowania" sceny oraz może służyć jako lampa z błyskiem typu HSS, co pozwala fotografowi uzyskać ostrość w słabo doświetlonych częściach sceny i zoptymalizować kompozycję. Dzięki światłu ciągłemu NEO 2 zapewnia uwiecznienie dokładnie tego, co widać, umożliwiając jednocześnie korzystanie z flesza typu HSS (1/8000 s) o błysku sięgającym 500% mocy w porównaniu do światła ciągłego. HSS umożliwia również fotografowanie, gdyż korzysta z większego otworu przesłony, co lepiej izoluje pierwszy plan od tła.

"NEO 2 zrewolucjonizuje sposób wykorzystywania światła i wyeliminuje potrzebę stosowania zewnętrznej lampy błyskowej. Jeśli często fotografujesz niepowtarzalne ujęcia, których nie chcesz przegapić, lampa ta będzie dla ciebie doskonałym rozwiązaniem. Nic ci nie umknie" - komentuje Jason Lanier, uczestnik programu Sony Artisan of Imagery oraz profesjonalny fotograf.