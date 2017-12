Rotolight Anova PRO 2 - oświetlenie LED do studia i pracy w plenerze

Firma Rotolight zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowej lampy Anova PRO 2. To pionierskie światło ciągłe z błyskiem typu High-Speed Sync (HSS) opracowano dla kreatywnych zastosowań. Anova PRO 2 to jedna z najjaśniejszych lamp LED w swojej klasie, z natężeniem światła 10700 luksów zmierzonych w odległości 90 cm. Wyposażona w innowacyjne funkcje dla broadcastu, produkcji filmowych i fotografii Anova PRO 2 jest 4 generacją wielokrotnie nagradzanego światła firmy Rotolight.

Rotolight Anova PRO 2 to szczytowe osiągnięcie w technologii LED, zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających profesjonalistach. Emitując o 70% mocniejsze światło w porównaniu do swojej poprzedniczki, Rotolight Anova PRO 2 zapewnia najlepszy stosunek siły światła do poboru mocy, dzięki czemu jest jedną z najbardziej energooszczędnych lamp LED jakie kiedykolwiek zaprojektowano. Z poborem mocy wynoszącym zaledwie 72W, Anova PRO 2 obniża koszty eksploatacji w studiach telewizyjnych oraz szczyci się niezrównaną wydajnością w terenie.

Anova PRO 2 zapewnia doskonałą reprodukcję kolorów (CRI>96, TLCI 91), co eliminuje potrzebę kosztownej postprodukcji. Oferuje również regulację temperatury barwowej zarówno w trybie światła ciągłego jak i flesza (3150-6300K).

"Rotolight Anova PRO 2 to idealne oświetlenie do pracy w studiu telewizyjnym. Możemy dokładnie i szybko oświetlić prowadzących oszczędzając czas, pieniądze oraz unikając błędów w programach na żywo", komentuje Wesley Dodd, Dyrektor Generalny w Celebro Media.