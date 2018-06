Rotolight NEO 2 Explorer Kit - oświetlenie LED dla fotografów i filmowców pracujących w terenie

Rotolight NEO 2 Explorer Kit to lekki nowy przenośny zestaw trzech lamp LED, zapewniających moc, łatwy transport oraz wygodę dla fotografów i filmowców pracujących poza studiem.





Rotolight NEO 2 Explorer Kit, ważący zaledwie 6,8 kg zestaw, to o połowę mniejsza waga w porównaniu z lampami NEO 2 sprzedawanymi dotychczas w masywnej walizce. Dzięki temu Explorer Kit jest jednym z najlżejszych zestawów lamp jaki kiedykolwiek wyprodukowano. Torba została stworzona z wysokiej jakości wodoodpornego materiału z luksusowym, miękkim paskiem na ramię dla większego komfortu. W zestawie do każdej z trzech lamp dołączono lekki statyw, filtry FX oraz zasilacz. Zestaw Explorer Kit został zaprojektowany z myślą o fotografach, którzy zabierają swoje lampy NEO 2 poza studio, aby w zaledwie kilka minut stworzyć profesjonalne oświetlenie, idealne dla fotografii portretowej, podczas imprez fotograficznych oraz filmowania.

