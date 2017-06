Rozebrani - ciało w obiektywie światowej sławy portrecisty Mario Testino

W Berlinie Fundacja Helmuta Newtona otworzyła wystawę fotografii Mario Testino, noszącą tytuł „Undressed”. Przed obiektywem Testino rozbierała się kiedyś Claudia Schiffer, swoją karierę zawdzięcza mu Gisele Bundchen, to on zrobił ostatnią sesję księżnej Diany. Mario Testino, największy celebryta wśród fotografów. Niezależny, sławny, z nikim nie związany na stałe, od lat prowadzi życie milionera.

"Rodziny królewskie, zwłaszcza w krajach takich jak Anglia i Dania, bardzo mocno istnieją w świadomości społeczeństwa. Stanowią istotę kraju. Tak samo jak nagość stanowi istotą ludzkiej natury. Więc nawet jeśli na pozór to dwa odległe gatunki fotografii, dla mnie są niezwykle podobne. W jednym i drugim przypadku chodzi o uchwycenie i dokumentowania czegoś, co istnieje. Chodzi nie tylko o to, aby modele wyglądali najlepiej, ale też o uchwycenie sedna, dzięki czemu pojawia się przekaz dla widza, pokazujący, kim są ci ludzie" - mówi Mario Testino.