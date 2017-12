Rozgwieżdżone niebo i długowieczne drzewa w obiektywie Michaela Shainbluma

Fotografowanie nocą jest pasjonującym zajęciem. Jednak żeby wykonać dobre zdjęcie Drogi Mlecznej, nie wystarczą miejsce pozbawione szumu świetlnego i szerokokątny obiektyw. Potrzebny jest jeszcze pomysł na to, w jakiej scenerii ukazać gwiazdy. Amerykański fotograf Michael Shainblum twierdzi, że najważniejsze na zdjęciach nocnego nieba jest to, co znajduje się poza samym niebem. I jego zdjęcia, na których gwiazdy występują w towarzystwie słynnych amerykańskich sosen długowiecznych, są tego świetnym przykładem.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Sosna długowieczna (Pinus longaeva) uważana jest za jedno z najdłużej żyjących drzew na świecie. Występuje wyłącznie w USA w stanach Utah, Nevada i we wschodniej Kalifornii, a wiek niektórych okazów szacuje się na 3000-5000 lat. To właśnie te sędziwe drzewa, a konkretnie osobniki rosnące na terenie obszaru chronionego Ancient Bristlecone Pine Forest w kalifornijskich Górach Białych Michael Shainblum, pochodzący z San Francisco fotograf i filmowiec, wykorzystał jako scenerię dla swoich zdjęć rozgwieżdżonego nieba.